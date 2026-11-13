В Москве следующая неделя будет теплой и без снега

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В столичном регионе следующая неделя будет относительно теплой для ноября, снега не ожидается, а в ночь на пятницу прогнозируется дождь, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Непогода будет. Ближайшей ночью, начиная с 21 часа до завтрашнего утра - дождь, местами сильный, ветер южный, местами с порывами до 15 метров в секунду", - сказала она.

Температура в городе при этом будет около двух градусов тепла, по области - 0-плюс 5.

"Днем в субботу местами небольшие осадки - дождь и мокрый снег, в Москве - плюс 4-5 градусов, по области - плюс 1-6, ветер западный и юго-западный, 7-12 метров в секунду", - уточнила Паршина.

В воскресенье 15 ноября будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, 0-плюс 2 градуса, днем - без осадков, плюс 3-5, непогоды уже не будет.

Следующая неделя по погоде будет примерно такая же как прошедшая - достаточно теплая, выше климатической нормы на 2-3 градуса, и без снега.

"В понедельник, 16-го, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью - плюс 2, днем - плюс 3-5 градусов, в общем, такая же погода, как днем в воскресенье. 17-го числа также удержится погода без осадков, будет переменная облачность, ночью - минус 4-плюс 1, немного похолоднее, днем - все те же плюс 1-6", - сообщила Паршина.

В среду 18 ноября прогнозируется облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, ночью - около нуля - минус 2-плюс 3, а днём - плюс 1-6 градусов.

"19-го и 20 ноября облачно, временами дождь, ночью и днем - плюс 1-6. И в следующие выходные, 21 и 22 ноября, облачно, временами осадки, ночью и днем - минус 1-плюс 4, ветер западный, 5-10 метров в секунду", - сказала она.

"До 22-го числа снег точно не установится, у нас положительная температура. Но, может быть, следы снега если и появятся, то это кратковременно. А снежный покров возможен в последней пятидневке месяца, после 25 ноября", - предположила Паршина.