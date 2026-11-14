Группировка войск "Восток" сообщила о продвижении вглубь обороны ВСУ в зоне СВО

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, группировки "Запад", "Север", "Южная" и "Днепр" улучшили положение в зоне спецоперации, заявили российские военные в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

По его словам, российские военные нанесли поражение механизированной, десантно-штурмовой и штурмовой бригадам, а также бригаде морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Трудооленовка, Ивановка, Малиновка и Марьяновка, потери украинской армии составили: более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил, что группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Просянки, Маяков, Шевченково и Райгородка.

По его информации, за сутки уничтожены более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина Humvee, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и два миномета ВСУ.

Группировка войск "Север" за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

По его словам, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вакаловщина, Битица, Раки и Радьковка, а также трех механизированных, мотопехотной бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах Балаклеи, Дергачей, Мартового, Ямного и Лютовки.

Потери ВСУ за сутки составили свыше 140 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина "Казак", шесть автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, сообщил Межевых.

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев заявил, что подразделения группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение двум механизированным, аэромобильной бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах Новоселовки, Краматорска, Дружковки и Стародубовки.

По его данным, за сутки украинская армия потеряла до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Группировка "Днепр" за сутки улучшила тактическое положение по переднему краю и нанесла поражение механизированной, горно-штурмовой и штурмовой бригадам, а также штурмовому полку ВСУ в районах Нововасильевки, Преображенки, Новояковлевки, сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.

По его словам, потери украинской армии составили до 35 военнослужащих, бронированная машина и 19 автомобилей.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что подразделения группировки нанесли поражение механизированной, воздушно-десантной, штурмовой бригадам, штурмовому полку ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам Национальной гвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Сергеевка, Курицыно, Очеретино и Завидово-Кудашево.

В зоне ответственности группировки "Центр" уничтожено более 340 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщил Савчук.