Минфин предложил взимать НДФЛ со стоимости российских акций, полученных нерезидентами при выходе из иностранных компаний

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предложил расширить перечень доходов, с которых у граждан - налоговых нерезидентов РФ взимается НДФЛ.

Удерживать его предлагается в случае получения нерезидентом акций и долей в российских компаниях, иного имущества в России при выходе из иностранной организации или при ее ликвидации, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с инициативой министерства.

По его словам, поправки Минфин предложил ко второму чтению законопроекта № 617-9, который входит в бюджетный пакет.

По действующим правилам нерезиденты РФ платят НДФЛ только с доходов от российских источников. Но доходы, полученные при выходе из иностранной компании или при ее ликвидации, относятся к дивидендам от источников за пределами России, поэтому налог в России с них не взимается.

Разработанные Минфином поправки в Налоговый кодекс предлагают считать для граждан-нерезидентов дивидендами от российских источников доход в виде стоимости акций или долей в российских компаниях и иного имущества в России, если они получены при выходе из числа совладельцев иностранной организации или при ее ликвидации. Норма распространяется и на случаи, когда упомянутые активы являются базой для производных финансовых инструментов или права на них удостоверены цифровыми правами, иностранными цифровыми инструментами.

К дивидендам от российского источника для нерезидентов также предлагается отнести и доходы от доверительного управления имуществом российского паевого инвестиционного фонда.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам планирует рассмотреть эти поправки в воскресенье 15 ноября.