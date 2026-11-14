Трамп планирует провести встречу с Путиным и Си Цзиньпином на саммите АТЭС

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе поездки в Китай на саммит АТЭС проведет трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

Собеседник журналистов пояснил, что Трамп планирует поднять вопрос о сокращении ядерных арсеналов. "Мы не ожидаем, что будет заключено какое-то соглашение", - добавил он.

В сообщениях СМИ отмечается, что встреча намечена на 19 ноября.

В то же время в Белом доме отметили, что двусторонней встречи Трампа с Путиным пока проводить не планируется.

Кроме того, у Трампа не запланировано контактов с северокорейским руководством.

Представитель Белого дома сообщил, что президента США в ходе поездки будет сопровождать, в частности, предприниматель Илон Маск, но на встрече Трампа с Путиным и Си Цзиньпином его не будет.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября.