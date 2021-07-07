Представители экспертного сообщества на площадке «Интерфакса» оценили шансы России на ускоренный подъем экономики

В ходе пресс-конференции в режиме онлайн на тему «Ускоренный подъем экономики России: внешние и внутренние резервы», состоявшейся в среду на площадке центрального офиса «Интефакса», получилась настоящая дискуссия с участием известных российских экономистов и политологов о том, каковы потенциальные и реальные возможности экономического роста в стране. Подбор тем для полемики был выбран с учетом их значимости для ускоренного развития и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. «Мы выбрали такие направления для обсуждения, как экология, экономическое развитие, образование», - говорит участник дискуссии, президент фонда «Планета» Ибрагим Мальсагов.

ПРОРЫВ ЧЕРЕЗ ОТСТАВАНИЕ

Тема переработки мусора, на первый взгляд, вряд ли относится к выигрышным, с учетом многих проблем, отмечаемых как чиновниками, так и экспертами. Вместе с тем, данная сфера, по мнению экспертов, относится именно к тем позициям, где Россия может получить преимущество на мировом рынке.

«В целом, экологическая проблематика сегодня выходит на первый план. Мы видим, что в ведущих странах мира именно эта тема занимает одно из главных мест. Что касается нашей страны, то президент в ходе последней прямой линии очень четко заявил, что экология должна иметь один из главных приоритетов», - сказал на пресс-конференции член Общественной палаты РФ, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Экологическая проблематика разделяется на несколько основных составляющих, включая переработку мусора. Наши города окружены огромными мусорными свалками.

Мы очень сильно отстали, но здесь у нас есть важное преимущество – можем использовать опыт, накопленный другими странами. Наше население готово к раздельному сбору мусора», - отмечает аналитик.

Марков считает, что критически осмысленный западный опыт при использовании его в формах, приемлемых для российской действительности, способен дать ощутимый экономический и социальный результат.

«Должна быть четко построенная и ясно отработанная система, включая сбор, транспортировку и переработку мусора. Очень интересна и практика сбора вещей, бывших в употреблении, включая старую мебель, которую не стоит выбрасывать, а можно отнести в специальные места, куда небогатые люди и что-то взять. Эта практика успешно опробована на Западе», - сказал он, отметив, пользу такого подхода для экологии.

РОСТ ВО ВРЕМЯ ГЛОЬАЛЬНОГО КРИЗИСА

Проблемы создания благоприятного климата для инвесторов актуальны для России с момента, когда был взят курс на создание рыночной экономики. «Проблема ее состоит в том, что дико недоинвестирована. Если в США, Японии и Китае инвестиционный процесс идет опережающими темпами, то в нашей стране – наоборот. Это результат политики, которая проводилась в 90-х годах под руководством Гайдара. Он считал, что инвестиции должны быть иностранными», - сказал экономист и публицист Михаил Хазин в ходе дискуссии.

На первый взгляд, проблемы на мировых рынках должны негативно отразиться на российской экономике, и говорить о каком-то экономическом росте не приходится, но по мнению экономиста, ситуация выглядит гораздо интереснее.

«В условиях наступившего кризиса мировой финансовой системы, который будет только усугубляться, ресурс развития, заложенный в нее, сейчас полностью исчерпан. Неожиданно обнаружилось, что на фоне экономического спада в Западной Европе и в США Россия стала чуть ли не единственным игроком, где возможен экономический рост. В этой связи наша страна может существенно выиграть, если создаст условия для нормального инвестиционного развития. Эта та задача, которая стоит сегодня перед Россией», - сказал он.

«Сегодня российские инвестиционные институты не готовы принять объемы инвестиций, в разы превышающие нынешние. Поэтому, укрепление и развитие этих институтов сегодня – ключевая задача. В результате мы можем получить колоссальный экономический рост. Я склонен считать, что к будущему году мы можем ожидать резкого усиления внутренних рублевых инвестиций», - отмечает аналитик.

Серьезной проблемой для инвестиционной деятельности является «санкционная война» между Россией и Западом, считает обозреватель «Финансовой газеты» Константин Смирнов, принявший участие в онлайн-дискуссии.

«Какое-то политическое решение по поводу санкций надо все-таки искать», - полагает он.

НОВЫЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИИ

Посредством различных исследований и «мозговых штурмов» удалось выяснить, какие проекты в сфере высшего образования могут оказаться наиболее интересными для экономики, говорит политолог Марков.

«Было выявлено, что перспективной идеей является создание «студенческих городов». Отчасти эта идея уже сейчас реализуется в Кузбассе. Например, в Новокузнецке даже создается специальный кампус, для развития этой образовательной среды. Есть идея сделать такой кампус отчасти свободной экономической зоной»,- отмечает эксперт.

Новые шаги в сфере высшего образования базируются на хорошо налаженную в стране за последние двадцать лет инфраструктуру. «В «нулевые» годы в России образовалась мощная инфраструктура образования, где одной их опорных частей являются федеральные университеты, созданные в центрах федеральных округов», - сказал Марков.