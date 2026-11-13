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В России с начала года из-за нападений бурых медведей погибли 36 человек

Минприроды решило ужесточить требования по регулированию его численности в регионах

В России с начала года из-за нападений бурых медведей погибли 36 человек
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В России в 2026 году бурые медведи нападали на людей 87 раз, погибли 36 человек, сообщило Минприроды.

По его данным, с начала года чиновники получили больше 12 тысяч обращений о выходах бурых медведей к людям.

Популяция бурых медведей в стране стабильно растёт и составляет почти 308 тысяч особей.

В связи со сложившейся обстановкой решено ужесточить требования по регулированию численности хищника в регионах.

Минприроды
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