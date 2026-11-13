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Лидеры стран ЕС обсудили в Дублине контроль передовых систем ИИ

Лидеры стран ЕС обсудили в Дублине контроль передовых систем ИИ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Контроль над передовыми системами искусственного интеллекта, находящимися сейчас в разработке, был предметом дискуссии в пятницу на неформальном саммите ЕС в Дублине, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, выступивший на встрече перед европейскими лидерами британско-канадский лауреат Нобелевской премии, заложивший фундаментальные основы для современных нейросетей, профессор Джеффри Хинтон "настоятельно призвал Европу взять на себя инициативу в создании глобальной системы управления в сфере ИИ".

"Мы обсуждали это, и было довольно интересно. В Европе принят Закон об искусственном интеллекте. Мы единственные, у кого есть подобный документ. Помню, когда его согласовывали, он подвергся весьма жесткой критике: утверждалось, что он задушит инновации. Сегодня же нас активно хвалят за то, что мы первыми в мире ввели регулирование в этой области", - сказала глава ЕК на пресс-конференции после завершения саммита.

"Конечно, закон не идеален, спору нет. Но нам необходимо найти баланс: поощрять инновации и одновременно ограничивать риски с помощью четкой системы контроля", - резюмировала она.

ЕС Дублин Урсула фон дер Ляйен
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