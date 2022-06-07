Проведение Всероссийского инженерного конкурса важно для технологического развития и укрепления кадрового потенциала страны – организаторы

На пресс-конференции в "Интерфаксе" участники отмечали, что важно налаживать взаимодействие конкурсантов с работодателями, в рамках конкурса рассматривается возможность привлечения к нему не только индивидуальных участников, но и студенческих инженерных групп, а также поддержка и развитие студенческих конструкторских бюро.

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - В России растет интерес к ежегодному Всероссийскому инженерному конкурсу, в этом учебном году число участников выросло в три раза, расширилось количество направлений, по которым выполнялись работы, а также их практическая направленность, сообщили организаторы конкурса на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

Замдиректора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Александр Ведехин сообщил, что ежегодно мероприятие набирает популярность среди университетов, и в этом учебном году было подано почти 4 тыс. заявок, а для участия в конкурсе были отобраны 3012 участников, обучающихся в 172 вузах из 71 региона. Среди конкурсантов были студенты – бакалавры, магистры, обучающиеся по программам специалитета, а также аспиранты.

"Число поданных заявок в три раза больше, чем в прошлом году, по 15 конкурсным направлениям, три отрасли добавились в текущем году, в полуфинал вышли 400 человек из 104 университетов", - уточнил Ведехин. Он добавил, что в текущем году впервые участники имели возможность не только показать свои разработки, но и повысить свои профессиональные компетенции, принять участие в тренингах и мастер-классах.

В свою очередь ректор НИЯУ "Московский инженерно-физический институт", который совместно с госкорпорацией "Росатом" обеспечивает проведение Всероссийского инженерного конкурса, Владимир Шевченко перечислил направления, по которым выполняются конкурсные работы, это: "Авиационная и Автомобильная промышленность, железнодорожное машиностроение", "Инжиниринг и промышленный дизайн", "Металлургия", "Радиоэлектронная промышленность", "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Развитие лазерных, оптических и оптоэлектронных технологий (фотоники)", "Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение", "Строительные материалы", "Фармацевтическая и медицинская промышленность", "Химический комплекс" и другие. Он отметил важность проведения конкурса для разработки новых перспективных проектов, реализации инженерных задумок и планов.

"Важно, чтобы инженерная деятельность в ее учебной ипостаси была тесно связана с индустриальными партнёрами, тут спектр чрезвычайно широк. Нам представляется крайне важным логика включения инженерного образования на самом раннем этапе в практическую повестку наших ведущих индустриальный компаний", - сказал Шевченко.

Ректор МИФИ отметил, что во Всероссийском инженерном конкурсе принимают участие ведущие технические вузы России, и это "действительно всероссийский конкурс, очень значимый, с обширной географией". "Мы не намерены останавливаться на этом, рассчитываем, что рост заявок будет продолжаться. Мы намерены усложнять конкурс, чтобы финалисты могли внести свой значимый вклад в развитие страны и иметь карьерные возможности… Я убежден, что многие, прошедшие через конкурс, станут основателями компаний, которые оставят свой след", - добавил Шевченко.

Принимавший участие в пресс-конференции заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик заявил, что "в рамках конкурса формируется новая экосистема стартапов в сфере строительства и ЖКХ", разрабатываются и внедряются инновации.

"Мы понимаем, что проактивное развитие отрасли возможно, если наука превращается в инновации, и Всероссийский инженерный конкурс в контексте строительной отрасли, когда выпускная квалификационная работа инженера–строителя наполнена авторскими решениями, это именно то, что нужно для прорывов", - сказал замминистра.

Ректор НИУ "Московский государственный строительный университет" Павел Акимов сказал, что проведение Всероссийского инженерного конкурса показало рост интереса молодежи к участию в нем и к обучению по инженерным специальностям, а также к решению сложных задач, в том числе для разрешения проблематики импортозамещения, о которой много говорится в связи с последними событиями".

"Безусловно, конкурс способствует и будет в дальнейшем способствовать развитию кадрового потенциала как раз инженерных профессий. Отрадно, что в этом году среди победителей много представителей Московского строительного университета, рассчитываем, что в следующем году среди треков в числе треков появятся строительство и архитектура", - добавил ректор МГСУ.

Советник генерального директора АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Арсений Брыкин отметил, что в сфере хайтека "очень серьезно обострилась борьба за кадры, мы признательны, что Всероссийский инженерный конкурс обращает интерес большого количества ребят из разных регионов к инженерным разработкам". Он назвал развитие конкурса "серьезным шагом талантливых ребят навстречу работодателям, и должен быть ответный шаг со стороны работодателей к тем, кто в конкурсе себя проявил".

Брыкин предложил сгруппировать тематики работ и через организационный комитет конкурса сформировать рассылку по ключевым работодателям – партнерам конкурса, с тем, "чтобы они могли более детально посмотреть тематики, распознать лидера, отладить взаимодействие с предприятиями, которые нуждаются в талантливых сотрудниках".

В свою очередь ректор НГТУ им. Алексеева Сергей Дмитриев сказал, что "одним из важных критериев значимости конкурса должно стать соответствие проектов стратегии научно-технологического развития страны, а тематика должна быть предложена индустриальными партнёрами".

Это было поддержано и другими участниками пресс-конференции, также было заявлено, что в рамках конкурса рассматривается возможность привлечения к нему не только индивидуальных участников, но и студенческих инженерных групп, а также поддержка и развитие студенческих конструкторских бюро.