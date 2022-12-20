В МЧС РФ предупредили об увеличении числа пожаров в новогодние праздники

Перед праздниками МЧС активизирует работу по информированию населения о различных рисках, в том числе при использовании пиротехнической продукции, вместе с тем ограничений и запретов по линии МЧС на применение пиротехники в новогоднюю ночь нет

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Количество пожаров в новогодние праздники возрастает по стране практически вдвое, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Статистические данные свидетельствуют, что в канун новогодних праздников количество пожаров увеличивается. Если в обычное время пожар происходит каждые 5 минут, условно говоря, то в канун новогодних праздников пожар происходит в РФ с периодичностью каждые 2 минуты", - заявил он во вторник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Также, по его словам, вдвое увеличивается и гибель людей, в том числе и несовершеннолетних.

Еникеев уточнил, что "за прошлый новогодний период произошло свыше 7 тыс. пожаров, за 10 дней погибли 484 человека, в том числе 12 несовершеннолетних".

В связи с этим, отметил Еникеев, перед наступлением выходных и праздничных дней МЧС России активизирует работу по информированию населения о различных рисках, в том числе использования каминов, печей, саун, бань, а также о присмотре за детьми и по использованию пиротехнической продукции.

"Ограничений и запретов по линии МЧС на использование пиротехники в новогоднюю ночь нет", - сообщил Еникеев.

В пресс-службе столичного главка МЧС также ранее отметили, что запускать фейерверки в Москве можно будет в специально отведенных местах с соблюдением требований безопасности и законодательства.

Еникеев сообщил, что в новогодние праздники сотрудники ведомства перейдут на усиленное, в том числе круглосуточное дежурство. Также будет готова к работе резервная техника.

Кроме того, представитель МЧС рассказал, что особое внимание будет уделено местам проведения детских новогодних мероприятий.

"У нас будет свыше 20 тыс. мест проведения мероприятий с массовым пребыванием детишек, это так называемые "елки". Все эти места пожарный инспектор посетит, пройдет с собственниками, правообладателями, устроителями данных организаций и подскажет где, какие недостатки, где что нужно подправить и как провести мероприятия без малейшего нарушения требования пожарной безопасности", - сказал он.

В свою очередь начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин отметил на пресс-конференции, что рост числа происшествий в зимний период также фиксируется и на водных объектах.

"По оперативным данным за выходные и праздничные дни на водных объектах РФ в 2019 году было зафиксировано всего лишь 12 происшествий, в которых, к сожалению, погибли 6 человек. За прошедший период этого года мы фактически отмечаем увеличение происшествий более чем в 2 раза", - сказал Печенин.

"С начала периода ледостава этого года на водных объектах РФ на происшествиях, связанных с провалом людей под лед, погибли 33 человека и, к сожалению, в том числе трое детей. Практически все случаи были зафиксированы в несанкционированных либо в запрещенных местах выхода людей на лед", - отметил Печенин.

Между тем Еникеев со своей стороны добавил, что МЧС России обратилось в правительство РФ с просьбой включить объекты "значительного риска" в план проверок.

"Законодательство позволяет осуществлять надзор, плановый надзор в отношении чрезвычайного высокого и высокой категории рисков. Мы пытаемся сейчас убедить коллег из профильных ведомств, чтобы нам позволили этот значительный риск включить в план проверок", - сказал Еникеев.

"Также мы хотим попросить правительство сделать правовой источник таким образом для нас, чтобы федеральный государственный пожарный надзор осуществлялся именно в плановом порядке, в том числе и в отношении объектов значительной категории риска на 2023, 2024, 2025 годы", - отметил он.

15 декабря МЧС России после крупных пожаров в торговых центрах обратилось в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. "МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов", - сказал глава МЧС Александр Куренков журналистам.

Министр добавил, что в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора также будут оказывать всю необходимую методическую и консультационная помощь собственникам данных объектов.