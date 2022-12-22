Почти половина автовладельцев готовы использовать в ремонте машин неоригинальные или б/у запчасти –опрос

Почти половина автовладельцев готовы использовать в ремонте машин неоригинальные или б/у запчасти (для деталей, не влияющих на безопасность дорожного движения), показало исследование "ОСАГО в жизни автовладельцев" Финансового университета при правительстве РФ, проведенное осенью 2022 года. Его результаты представил на пресс-конференции в "Интерфаксе" руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы университета Александр Цыганов в четверг.

Исследование проводилось с использованием статистики в сфере автострахования, публичной статистики Росстата, опросов автодилеров, станций авторемонта (СТОА), а также опросов автовладельцев.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОДОРОЖАНИЯ ОСАГО И ВЛИЯНИЕ НА АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Отвечая на вопрос, при какой цене полиса ОСАГО водители готовы отказаться от вождения в принципе, "59% участников сообщили, что пойдут на такое решение при росте цены полиса ОСАГО на 50-100%".

Около четверти автовладельцев (24%), участвовавших в опросе, заявили, что не откажутся от покупки полиса независимо от роста цены. Для 9% опрошенных даже удорожание полисов ОСАГО на 10-20% будет критично, для 8% - цена окажется неподъемной, если полис "автогражданки" подорожает вдвое.

Согласно различным экспертным оценкам, доля автовладельцев, участвующих в дорожном движении без полисов ОСАГО, составляет в настоящее время от 5% до 25%. Исследователи университета оценивают эту цифру, в среднем, в 11%. Каждый добросовестный автовладелец доплачивает из своего кармана за "уклониста", не покупающего полис, в среднем 596 рублей (11% к средней цене полиса).

В ходе исследования автовладельцы отвечали на вопрос, достаточно ли страхового покрытия по полисам ОСАГО в размере, установленном действующим законом, - 400 тыс. рублей. Оказалось, что 68% участников опроса считают, что размер лимита имущественных выплат в "автогражданке" требует увеличения с учетом подорожания автозапчастей (средняя стоимость восстановительного ремонта принимается при расчете страхового возмещения в ОСАГО). Еще 27% полагают, что этого страхового лимита достаточно, поскольку такая сумма покрывает большинство убытков, 5% участников затруднились с ответом.

Проведенное ЦБ в сентябре этого года расширение границ базового тарифного коридора в ОСАГО было связано с резким ростом цен на автозапчасти, что, в свою очередь, нашло отражение в справочниках средней стоимости восстановительного ремонта Российского союза автостраховщиков (РСА), а значит, учитывалось при расчете выплат по ОСАГО. В июле этого года доля недотарифицированных сегментов в ОСАГО возросла до 18% (показатель отражает долю полисов, передаваемых в перестраховочный пул ОСАГО). Расширение границ тарифного коридора позволило снизить долю недотарифицированных сегментов до 11%, но не решило проблемы полностью.

Остаются недотарифицированными 9 категорий водителей (для которых справедливый расчет тарифа с учетом убыточности находится за пределами верхней границы тарифного коридора).

К этой группе в настоящее время относятся молодые водители без опыта вождения, водители такси, каршеринга, большегрузных автомобилей (эксплуатируемых в крупных городах), машины индивидуальных предпринимателей, используемые в сфере доставки товаров, водители общественного транспорта и некоторые другие. Кроме того, статистика исследования показывает недостаточность действующих тарифов для целого ряда регионов РФ.

Каждый автовладелец платит из своего кармана дополнительно 775 рублей (13,1% дополнительно к средней цене полиса) за недотарифицированных водителей в 2022 году, - показало исследование университета.

Для отдельных сегментов "можно было бы разработать иной базис формирования тарифа", например, ввести дополнительные условия при расчете цены полисов для молодых водителей (с учетом фактов эксплуатации машины), а также ввести "показатель интенсивности эксплуатации транспортного средства, например, для такси", отмечают аналитики.

Если недостаточность тарифа ОСАГО в проблемных сегментах сохранится, то по факту продолжится субсидирование высокорисковых категорий водителей (такси, каршеринг, "безполисники") и бытового мошенничества в некоторых регионах, что не соответствует целям социальной защиты граждан.

СНИЖЕНИЕ СРОКОВ И ЦЕНЫ РЕМОНТА ПО ОСАГО ЗА СЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПЧАСТЯМ

Исследование показало, что почти половина клиентов авторемонтников - 47% - готовы согласиться на снижение требований к запчастям при авторемонте в двух случаях: если это решение сулит серьезное сокращение сроков проведения восстановительных работ или если автовладельцам предоставляют значительные скидки по цене ремонта.

Под снижением требований к запчастям при ремонте машин подразумевается использование новых неоригинальных запчастей вместо оригинальных, а также годных б/у автозапчастей, которые не повлияют на безопасность дорожного движения.

Около 20% опрошенных клиентов авторемонтников сообщили, что вообще не готовы к снижению требований к используемым запчастям, 13% смогут пойти на такое решение без всяких условий, 20% автовладельцев считают, что снижение таких требований допустимо только для старых автомобилей.

Самим ремонтным организациям было предложено в ходе опроса оценить текущий уровень достаточности обеспечения запчастями для проведения ремонта. 26% опрошенных отметили наличие проблем с поставками запчастей, они сказали, что большая часть ремонтов откладывается из-за этого. Чуть меньше четверти участников (24%) сообщили, что не испытывают проблем с поставками запчастей для авторемонта. Половина опрошенных - 50% - отметили, что есть проблемы с обеспечением запчастями по отдельным маркам автомобилей.

На вопрос о том, налажены ли поставки запчастей для авторемонта по параллельному импорту, только 10% ремонтных организаций ответили положительно, еще 41% участников заявили, что такие поставки налажены частично. Около 15% станций техобслуживания дали ответ, что поставки по импортозамещению еще не налажены, однако это стоит в планах.

Как сообщалось ранее, средняя стоимость восстановительного ремонта транспортных средств (деталей, агрегатов, узлов, лакокрасочных материалов, нормо-часов) отражена в специальных справочниках РСА и регулярно корректируется, с учетом ситуации на рынке авторемонта в целом и в отдельных регионах РФ. Средние цены в справочниках восстановительного ремонта влияют на расчет денежных выплат в ОСАГО. Согласно закону об ОСАГО, расчет таких выплат проводится с учетом износа автомобиля.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОЛУЧАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО, НО НЕ ВСЕ СРАЗУ ТРАТЯТ ИХ НА РЕМОНТ АВТО

Порядка 32% опрошенных - получателей страховых выплат по полисам ОСАГО в денежной форме не направляли эти средства на ремонт своих поврежденных автомобилей и 41% сделали это немедленно.

По данным исследования, те, кто не проводил ремонт после получения выплат по полисам ОСАГО, объяснили, что без срочного ремонта можно было обойтись, повреждения оказались некритичными для машины, ее можно эксплуатировать. 27% получивших компенсации по ОСАГО водителей заявили, что организовали авторемонт и потратили денежные выплаты на авторемонт, но позже.

Закон об ОСАГО допускает как денежные, так и выплаты возмещения в натуральной форме - в виде восстановительного ремонта транспортного средства. По данным РСА, в денежной форме в ОСАГО в настоящее время осуществляется более 90% выплат. В текущем году автостраховщики вслед за ремонтниками столкнулись с ситуацией дефицита и подорожания автозапчастей для ремонта автомобилей после ухода с российского рынка ряда западных производителей. Также был введен этими производителями запрет и на поставки на российский рынок запчастей и агрегатов для ремонта уже проданных автомобилей. И без того большая доля денежных выплат в ОСАГО стала увеличиваться, поскольку законом об ОСАГО четко определены сроки организации ремонта - 30 дней, страховщики часто не укладывались в них в новых условиях, расширяли практику денежных выплат в ОСАГО.

Какая форма выплаты в ОСАГО сегодня предпочтительней для самих водителей, также выясняли исследователи в ходе опроса. Оказалось, что 67% автовладельцев предпочитают денежную выплату с тем, чтобы ремонт организовать уже своими силами. Еще 19% предпочтут в любом случае привлечь автостраховщика, 10% готовы сделать это, если автомобиль получил серьезные повреждения в ДТП. Около 4% водителей заявили в ходе опроса, что сначала выяснят, на какую СТОА страховщик отправит автомобиль, лишь потом готовы принимать решение о том, как справляться с авторемонтом, сообщается в исследовании.