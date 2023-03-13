Внедрение экологических требований в госзакупках пока носит фрагментарный характер - МАРКЕР

Государственные заказчики все чаще предъявляют к поставщикам экологические требования, однако этот тренд пока не приобрел системного характера и охватил лишь около половины регионов РФ, свидетельствуют данные аналитической системы "МАРКЕР-Интерфакс".

С начала 2023 года действуют правила, согласно которым государственные заказчики должны требовать от поставщиков указывать долю вторичного сырья при закупках бумажных изделий, тротуарной плитки, мягкой кровли, органических удобрений и некоторых других товаров.

Однако, согласно данным МАРКЕР за январь-февраль, при закупках товаров из этого списка до половины российских регионов так и не начали применять новые требования.

Согласно данным МАРКЕР, при закупке твердых и мягких поверхностных покрытий, в число которых входит тротуарная плитка и бордюры, в 49 субъектах РФ экологические требования не предъявлялись.

При закупке "контейнеров для мусора" новые экологические требования проигнорировали 39 регионов, изделий из бумаги (туалетная бумага, бумажные полотенца и др.) – 6 регионов.

В целом по стране новые требования соблюдаются, по итогам января-февраля, лишь в 20% торгов по этим товарам, показал анализ. Что касается суммы закупок, то доля "экологичных" лотов выше – и достигает 25%.

В целом же в закупках для государственных ведомств все чаще упоминаются такие требования как "экологически чистые товары", "вторичного сырья", "вторсырье", "вторичная переработка отходов", "экологически чистый", "вторичное использование", свидетельствует проведенный аналитиками анализ документов. Закон о контрактной системе дает заказчикам возможность включать такого рода требования в документацию.

"Если в 2018 году таких торгов было ноль, а в 2019 была лишь пара конкурентных закупок с эко-требованиями со стороны коммерческих заказчиков, и ни одного в рамках госзакупок, то в 2022 году в рамках госзакупок по 44-у федеральному закону сумма закупок с эко-требованиями достигла уже почти 14% от всей стартовой цены лотов", - сказал в понедельник на круглом столе, посвященном экологическим требованиям в госзакупках, руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский.

Система "МАРКЕР-Интерфакс" предназначена для эффективного мониторинга торгов, оценки потенциала наращивания продаж в различных сегментах рынка, выстраивания бизнес-процессов в сфере закупок, формирования чек-листов для подготовки заявок на тендеры, анализа причин проигрышей в торгах, ведения конкурентного анализа.