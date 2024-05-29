Объем рынка делового туризма в России к концу года может составить 1 трлн рублей - САД

Чаще всего бизнес-поездки совершаются по России, на них в 2023 году пришлось 88% от всех деловых поездок. При этом по итогам первого квартала 2024 года наблюдается увеличение числа зарубежных поездок, что связано с ростом бизнес-активности и с учетом корректировок по географии

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Объем рынка российского делового туризма по итогам 2023 года достиг 827 млрд рублей, что на 30% больше, чем по итогам 2022 года; к концу 2024 года объем рынка составит 1 трлн рублей, сообщила на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" член правления Союза Агентств Делового туризма (САД), управляющий директор корпоративного бизнеса Випсервис Галина Полищук.

"Российский рынок делового туризма в 2023 году достиг значений 827 млрд рублей и, как мы с вами видим, все предыдущие года показывал динамику роста. И в сравнении с 2022 годом этот рост составил 30%. И если говорить о наших прогнозах на 2024 год, то мы также прогнозируем что этот рост будет продолжатся и считаем, что объем рынка к концу 2024 года составит 1 трлн рублей", - сказала Полищук на пресс-конференции, посвященной деловому туризму в России.

Она уточнила, что в основном тревел-бюджет состоит из затрат на авиабилеты, на которые приходится 58%, второй серьезной составляющая бюджета является проживание в отелях, на них приходится 24,5% бюджета.

Чаще всего бизнес-поездки совершаются по России, на них в 2023 году пришлось 88% от всех деловых поездок. При этом, как отметила Полищук, по итогам первого квартала 2024 года наблюдается увеличение числа зарубежных поездок, что связано с ростом бизнес-активности и выходом в новые регионы. Основными направлениями среди командировок по России остаются Москва и Санкт-Петербург, но, по словам Полищук, есть динамика на увеличение числа поездок в другие города.

Среди способов передвижения чаще бизнес-путешественники выбирают авиаперелеты. Так, к первому кварталу 2024 года показатель доли авиаперевозок составил 76%. При этом, с 2022 года снижается доля покупки билетов в бизнес-класс для командировок по России. При этом, по маршрутам, где развиты высокоскоростные фирменные поезда, такие как "Ласточки", "Сапсаны", путешественники выбирают передвижение именно поездом, отметила член САД.

Говоря о международных командировках, она уточнила, что их число растет. Самыми популярными направлениями в 2023 году стали Турция, Сербия и Казахстан. Кроме того, растет число поездок в страны БРИКС. При этом число поездок на Ближний Восток, которое росло в 2023 году, по итогам первого квартала 2024 года снизилось. Однако, по прогнозам, эти данные к концу года могут быть скорректированы.

"География деловых путешествий за рубеж смещается, мы видим, что заметно увеличился спрос на Азию... при этом также отмечается рост поездок в Латинскую Америку и Африку", - добавила она.

В сфере гостиничного бизнеса также наблюдается тенденция к росту как по количеству поездок, так и по ценам и услугам, о чем рассказал член правления САД, генеральный директор ООО "Академсервис" Леонид Исакович.

"Как ни странно, но тем не менее в этот тяжелый период последних 6 лет мы действительно наблюдаем устойчивый рост и с точки зрения бизнес-перемещений, и с точки зрения средств перемещений", - подчеркнул он.

Также он отметил позитивную тенденцию роста мгновенных подтверждений бронирования, их доля выросла до 97%.

Чаще всего к услугам агентств, занимающихся тревел-туризмом, прибегают крупные компании, где большое количество сотрудников, отметил член правления САД, председатель совета директоров ГК "Аэроклуб" Денис Матюхин. Однако услугами компаний пользуются и средний, и малый бизнес.

"В основной своей массе большая часть наших клиентов - это бизнес и очень крупный. Вторая история - это средний и малый бизнес - это чуть-чуть другой сегмент, зачастую многие из нас с ними по-другому работают, для этого нужны другие инструменты, в том числе другие технологические решения и другие платформы", - добавил он.

Исполнительный директор Союза Агентств Делового туризма Павел Васин во время пресс-конференции рассказал о рисках и тенденциях сферы делового туризма.

"На самом деле 2023 и 2024 год, несмотря на то, что предрекалось в связи с известными событиями некоторое падение, в том числе деловой активности, и, как производное, деловых поездок, на самом деле произошло обратное. У нас у всех... есть устойчивый рост, и тенденции по его снижению пока нет", - сказал Васин.

Он уточнил, что санкционная политика безусловно влияет на географию деловых поездок, в связи с чем деловая активность перемещается в арабские станы, Индию и Китай. Также санкции влияют на проведение оплаты, но и этот вопрос решается.

Васин напомнил, что Союз Агентств Делового туризма был создан в 2020 году и объединил агентства, организующих командировки. Сейчас организация активно занимается вопросом выделения делового туризма в отдельный сегмент, так как сейчас он "не совсем попадает в законотворческие рамки, которые приняты для взаимоотношений с конечным клиентом". Так, в настоящий момент страхование гражданской ответственности в туризме и электронное путевки не могут относиться к бизнес-тревел, так как заказчиком является юридическое лицо, а не физическое. Аналогичная ситуация с авиаотраслью, где возврат билетов возможен частным лицом, а не юридическим.

Для решения этих проблем САД предлагает выделить туристический туризм в отдельный ОКВЭД. "Мы написали письмо в министерство экономического развития о выделении отдельного ОКВЭДа внутри туристического именно для бизнес-тревел отрасли", отметил Васин.

В свою очередь председатель правления САД Дмитрий Горин уточнил, что создание союза во время пандемии коронавируса дало возможность показать, что сфера делового туризма является системообразующей. Он выразил надежду на то, что в законе "О туризме", работа над которым ведется в этом году, "подзаконными актами, это наша работа, будут выделены в том числе специальные нормативы о нашей отрасли".

Продолжая разговор о взаимодействии с государством, Горин сообщил, что САД приняла решение, что открытый диалог с властью позволяет менять устаревшие бюрократические нормы.

Изменения за последние годы произошли и в работе тревел-агентств, занимающихся бизнес-туризмом. Как отметила член правления САД, управляющий директор АО "Аэроклуб" Юлия Липатова, предпочтения клиентов тревел-агентств "не живут в отдельности от всех остальных индустрий, в которых так или иначе наш клиент задействован". "Самый главный вопрос - сделать сервис по организации командировок простым, и мы четко видим, что за последние 5-7 лет вот эта история очень сместилась. Мы изначально, 5-7 лет назад, очень большую роль отдавали именно интересам только корпорации, то сейчас это 50 на 50 - важно, насколько мы соблюдаем интересы корпораций и насколько даем правильный, хороший инструмент для конечного пользователя", - добавила она.

Также она уточнила, что корпоративные поездки активно перемещаются в зону офлайн, если ранее большая часть командируемых отправляла заявки по электронной почте, то сейчас большая часть командируемых используют инструменты, которые выдают тревел-агентства.