Совет директоров Nvidia вернул Дженсена Хуанга на пост CEO

Дженсен Хуанг Фото: Heather Diehl/Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Nvidia Corp. восстановил ее сооснователя Дженсена Хуанга в должности главного исполнительного директора, говорится в пресс-релизе компании.

Хуанг также вернется на пост президента чипмейкера и в его совет директоров. Изменения вступают в силу немедленно.

Решение о возвращении Хуанга принято единогласно по итогам серии встреч и дискуссий с ним.

"В процессе принятия решения совет директоров получил информацию от высоких правительственных кругов Соединенных Штатов и, исходя из этой информации, уверен, что возращение мистера Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности", - отмечается в пресс-релизе.

Председателем совета директоров останется Харви Джонс.

Совет директоров считает Хуанга подходящим человеком для управления компанией, а его возвращение - согласующимся с интересами акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов, сказал Джонс и поблагодарил временно исполнявшую обязанности CEO Колетт Кресс, взявшую на себя эту роль в дополнение к функциям главного финансового директора. Ранее он утверждал, что Nvidia не собирается возвращать сооснователя.

На позапрошлой неделе Хуанг ушел с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia, а также покинул ее совет директоров вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая. Он руководил компанией более 30 лет и после отставки выражал готовность вновь возглавить ее, если его попросит совет директоров.

Хуанг назвал честью возможность вернуться в Nvidia и руководить ей на заре "новой промышленной революции", а также поблагодарил сотрудников, акционеров, партнеров и отраслевых лидеров за "исключительную поддержку". "Более всего я благодарен за любовь и поддержку моей семьи, - приводятся его слова в пресс-релизе. - С нетерпением жду возможности вернуться к работе".



