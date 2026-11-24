Уолл-стрит уверенно выросла в понедельник, акции Nvidia взлетели на 31,5%

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы подскочили по итогам торгов в понедельник на новостях о возвращении Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia Corp.

Dow Jones Industrial Average вырос на 3,01% - до 49595,31 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 4,73% - до 7237,17 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 6,51% и закрылся на отметке 24089,56 пункта.

Рост последних двух индикаторов стал максимальным с апреля 2025 года.

Акции Nvidia взлетели на 31,5% по итогам сессии, после того как чипмейкер восстановил Хуанга в должностях главного исполнительного директора, президента и члена совета директоров. Изменения вступили в силу немедленно.

Совет директоров принял решение единогласно по итогам серии встреч и дискуссий с Хуангом, получив информацию от "высоких правительственных кругов", указывающую на отсутствие угрозы национальной безопасности. Председателем совета директоров останется Харви Джонс, заявлявший об отсутствии планов возвращать многолетнего лидера после его скандальной отставки на позапрошлой неделе.

Бумаги Advanced Micro Devices выросли на 6,9%, SpaceX - на 4,4%, Alphabet Inc. - на 6,3%, Apple Inc. - на 1,9%, Microsoft Corp. - на 1,7%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 6,7%, Amazon.com Inc. - на 3,5%.

Tesla увеличила капитализацию на 11,5%, Oracle Corp. - на 12,3%, CoreWeave - на 22,3%, Intel Corp. - на 16,3%, Applied Digital и Nebius - на 20,3%, Dell Technologies - на 20,5%, Lumentum Holdings - на 18,2%, Super Micro - на 13,3%, Marvell Technology - на 18,4%, Coherent - на 15,3%, Micron - на 19%, Cisco Systems Inc. - на 6,8%, Qualcomm Inc. - на 10,3%, Applied Materials - на 14,6%, Sandisk Corp. - на 10,7%. Новичок публичного рынка Anthropic не поддержал почин и сократил ее на 1,4%.

Акции Zscaler повысились в цене на 17,7% и закрылись на отметке $229,24 за штуку на новостях о ее покупке компанией CrowdStrike за $43,9 млрд с учетом долга и оплатой акциями. CrowdStrike оценила акции оператора крупнейшей в мире облачной платформы для фильтрации сетевого трафика в $260,41 за штуку и выплатит за них по 1,135 своей акции, которые упали на 8,9% (до $208,97).

Texas Pacific Land Corp. уменьшила рыночную стоимость на 3,5% после договоренности о приобретении EagleRock Land LLC в рамках сделки стоимостью около $3 млрд, которая доведет земельный фонд TPL в Пермском бассейне, самом крупном нефтеносном регионе США, примерно до 1 млн акров.

Котировки акций ведущих банков также поднялись, в том числе JPMorgan Chase & Co. - на 2%, Bank of America Corp. - на 2,3%, Wells Fargo - на 1,8%, Citigroup Inc. - на 3,4%, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley - на 4,2%.

Цена бумаг Cummins выросла на 5,6%, CRH - на 4,8%, Live Nation Entertainment - на 3,4%, Caterpillar - на 7,2%. Капитализация UnitedHealth Group снизилась на 1,1%, CVS Health Corp. - на 1,5%, Humana Inc. - на 1,6%.