Один человек может находиться под завалами на месте взрыва газа в Алтайском крае

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Один человек может находиться под завалами на месте взрыва газа в жилом доме в райцентре Кулунда в Алтайском крае, сообщает центр управления регионом.

"На текущий момент из пострадавшей части строения восемь человек вышли сами, пять человек эвакуировали, один может находиться под завалами", - сказано в сообщении.

Взрыв произошел около 09:00 часов (05:00 по Москве - ИФ) по местному времени. На месте развернута оперативная группа МЧС, МВД, СУ СК, прокуратуры, скорой медицинской помощи и местной администрации.

По предварительным данным, взрыв произошел на верхних этажах в 4 или 5 подъезде с последующим возгоранием и обрушением. Для жильцов 60-квартирного дома разворачивается два пункта временного размещения. Администрация проводит учет местных жителей.