Власти Анапы на время ЧС сделали все муниципальные парковки бесплатными

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Все муниципальные парковки в городе-курорте Анапе станут бесплатными на время ЧС, введенного из-за разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"На время ЧС все муниципальные парковки - бесплатные. Оплата не будет взиматься, пока режим чрезвычайной ситуации не будет снят", - цитирует пресс-служба слова мэра Анапы Василия Швеца.

По словам мэра города, среди добровольцев немало людей на личном транспорте из других муниципалитетов Краснодарского края и российских регионов.

Ранее сообщалось, что к уборке пляжей Черноморского побережья от нефтепродуктов привлечено более 6 тыс. спасателей и волонтеров.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.