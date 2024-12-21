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Береговая линия на Кубани загрязнена мазутом уже на протяженности 54 км

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Протяженность работ по очистке берега в Краснодарском крае от мазута после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе увеличилась с 49 до 54 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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"Протяженность работ по очистке берега в Краснодарском крае составляет 54 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии, в Темрюкском районе 10 км. Волонтерами спасено 256 птиц.

Всего привлечено более шести тысяч человек и свыше 300 единиц техники.

Пресс-служба администрации Анапы сообщила, что количество добровольцев, прибывающих в Краснодарский край собирать с пляжей Черноморского побережья загрязненный после разлива топлива из-за крушения танкеров грунт, значительно выросло.

Оперштаб Краснодарского края информирует, что в Анапе откроют дополнительные пункты раздачи инвентаря и средств индивидуальной защиты в основных местах проведения работ по расчистке. Точки выдачи появятся на онлайн-карте для добровольцев, на которой уже отмечены пункты обогрева, питания и спасения птиц, штаб волонтеров.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась с 35 до 49 км. На их очистку может уйти около месяца.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

17 декабря у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край МЧС РФ
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