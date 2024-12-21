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Выброс мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксирован на берегу Крыма

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Выброс мазута с потерпевших в Керченском проливе танкеров зафиксирован около Керчи, сообщил в субботу журналистам вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

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"На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров", - сказал он.

Вице-премьер уточнил, что для очистки берега привлекли силы МЧС, министерства экологии Крыма и местных властей. Для сбора мазута в акватории направлены два судна морской спасательной службы.

К уборке берега привлекли 112 человек и 12 единиц техники.

Протяженность работ по очистке берега в Краснодарском крае от мазута после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе увеличилась с 49 до 54 км, сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 12 и 14 человек соответственно. Один член экипажа "Волгонефти 212" погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег Краснодарского края, в ряде населенных пунктах региона действует режим ЧС.

Возбуждены уголовные дела, капитан танкера "Волгонефть 212" арестован, капитан "Волгонефти 239" отправлен под домашний арест.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Крым Керченский пролив Краснодарский край
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