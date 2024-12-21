Вблизи Керчи собрали уже более 700 килограммов мазута, выброшенного на берег

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Около Керчи начался сбор выброшенного на берег мазута, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"На побережье городского округа Керчь были обнаружены масляные пятна незначительных размеров, локально были ликвидированы. Всего на этом участке собрано более 700 кг нефтепродуктов", - сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что работы ведутся в районе мыса Змеиный на востоке полуострова.

Ранее в субботу вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что зафиксирован выброс мазута на берег Керченского полуострова у мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. К уборке берега и акватории привлекли 112 человек, два судна и 12 единиц техники. В Керчи введен режим ЧС муниципального характера.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа "Волгонефти 212" погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег Краснодарского края, в ряде населенных пунктах региона действует режим ЧС.

Возбуждены уголовные дела, капитан танкера "Волгонефть 212" арестован, капитан "Волгонефти 239" отправлен под домашний арест.