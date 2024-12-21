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МЧС заявило о завершении уборки мазута на крымском побережье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Работы по уборке берега Крыма от мазута, выброшенного с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе, завершены, сообщила в субботу пресс-служба главного управления МЧС по республике.

"Все работы завершены. Больше пятен не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

Ранее в субботу вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что зафиксирован выброс мазута на берег Керченского полуострова у мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. К уборке берега и акватории привлекли 112 человек, 2 судна и 12 единиц техники. В Керчи введен режим ЧС муниципального характера. В МЧС позднее сообщили, что около Керчи убрали более 700 килограммов мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа "Волгонефти 212" погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег Краснодарского края, в ряде населенных пунктах региона действует режим ЧС.

Возбуждены уголовные дела, капитан танкера "Волгонефть 212" арестован, капитан "Волгонефти 239" отправлен под домашний арест.

МЧС России Крым
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