Власти ввели режим ЧС муниципального характера в Керчи из-за выброса мазута на берег

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Керчи после выброса мазута с потерпевших крушение танкеров на берег, сообщил в субботу журналистам вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко

В соседнем с Керчью Ленинском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера, добавил вице-премьер.

Ранее в субботу Михайличенко сообщил, что зафиксирован выброс мазута на берег Керченского полуострова у мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. К уборке берега и акватории привлекли 112 человек, два судна и 12 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа "Волгонефти 212" погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы впоследствии были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег Краснодарского края, в ряде населенных пунктах региона действует режим ЧС.

Возбуждены уголовные дела, капитан танкера "Волгонефть 212" арестован, капитан "Волгонефти 239" отправлен под домашний арест.