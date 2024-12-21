Хинштейн опроверг информацию о попадании ракет в детскую больницу в Рыльске

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал фейком сообщения о попадании ракет в детскую больницу в Рыльске, в городе нет отдельной детской больницы.

"В соцсетях распространяется информация, что якобы в ходе налета ВСУ на Рыльск - несколько ракет попали в детскую больницу и "нет слов, чтобы описать увиденное". Это ложь! В Рыльске - нет отдельной детской больницы. Все маленькие пациенты проходят лечение в Рыльской ЦРБ, которую - слава Богу! - ракетные удары обошли стороной", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.

Врио главы региона добавил, что стационарные отделения ЦРБ работают в усиленном режиме. Никто из медицинских работников и пациентов не пострадал.

Как сообщалось, что не подтвердилась гибель ребенка после украинского обстрела Рыльска в пятницу.

"Пострадало 12 человек, девять находится в областной больнице. У восьми повреждения легкие, только у одного повреждения средней тяжести и уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести - нет. Их пять. Детей среди них нет", - сообщил Хинштейн