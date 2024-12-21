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Около 5,6 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта вывезено с пляжей Кубани

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края порядка 5,6 тыс. тонн грунта, загрязненного после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщает оперштаб региона со ссылкой на вице-губернатора Александра Нестеренко.

"На четырех участках - это Темрюк, Бугазская коса, Витязево и территория от Можепсин до Анапки - работают волонтеры. На сегодняшний день уже вывезено порядка 5,6 тыс. тонн мазута", - сказал Нестеренко.

Он отметил, что для всех задействованных в уборке организована работа дополнительных пунктов обогрева, питания, выдачи средств индивидуальной защиты и инвентаря.

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Ранее на этой неделе у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край
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