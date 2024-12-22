Открыты новые терминалы аэропортов Магадана, Ставрополя и Чебоксар

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новые терминалы внутренних авиалиний в аэропортах Магадана, Ставрополя и Чебоксар введены в эксплуатацию в воскресенье.

Церемонию открытия объектов с участием президента Владимира Путина (в режиме телемоста) транслировал телеканал "Россия 24". В ней также приняли участие министр транспорта РФ Роман Старовойт, главы регионов, представители компаний-операторов аэропортов.

Магадан

Новый трехэтажный терминал магаданского аэропорта площадью 14,4 тыс. кв. м оборудован двумя телетрапами и пятью выходами на посадку. Он рассчитан на обслуживание до 800 пассажиров в час или до 1 млн - ежегодно.

Проект реализован ООО "АБС Магадан" - совместным предприятием ООО "Новапорт холдинг" и АО "УК "Аэропорты регионов". Эта компания выиграла соответствующий конкурс и подписала инвестиционное соглашение с Корпорацией развития Магаданской области в конце 2020 года. Условием конкурса были инвестиции в обмен на 75% минус 1 акция в АО "Аэропорт Магадан" (оператор терминала).

В проект было инвестировано почти 12 млрд руб., доложил Путину губернатор Магаданской области Сергей Носов. Финансовыми партнерами инвесторов выступили ВЭБ.РФ и Сбербанк.

"Объект был завершен досрочно, уже получен акт технической готовности, проверены все системы, выполнены 27 тестовых рейсов", - отметил Носов.

Старый аэровокзал Магадана площадью 10,2 тыс. кв. м был открыт в 1961 году. В 2023 году он обслужил 547 тыс. пассажиров (+3,3%).

Ставрополь

Новый терминал аэропорта Ставрополя, инвестором которого является "Новапорт", представляет собой двухэтажное здание площадью 6 тыс. кв. м. Стоимость проекта составила 3,4 млрд руб. Полмиллиарда рублей на проект выделило под 3% АО "Кавказ РФ", что позволило сдать объект в положенный срок, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Строительство терминала началось в 2022 году на фоне роста пассажиропотока ставропольского аэропорта. В 2023 году показатель составил 550 тыс. человек, что на 5% больше, чем годом ранее. За 10 месяцев этого года перевозки выросли на 8%, до 511 тыс. пассажиров. С появлением нового терминала пропускная способность аэропорта увеличилась с 300 до 400 пассажиров в час - ежегодно он сможет обслуживать до 580 тыс. пассажиров.

Старое здание аэровокзала было открыто в 1963 году, за период эксплуатации оно ни разу не подвергалось реконструкции. С открытием нового терминала старый также будет реконструирован, в перспективе он будет обслуживать международные линии, говорил ранее Владимиров.

Чебоксары

В аэропорту Чебоксар в воскресенье запущена часть терминала, предназначенная для обслуживания улетающих пассажиров. Таким образом, завершился второй этап реконструкции или 80-90% от общего объема запланированных работ.

На двух этажах обновленного терминала расположилась зона регистрации пассажиров с автоматизированной системой приема багажа, зоны ожидания, кафе, касса и камера хранения. Общая полезная площадь комплекса выросла с 1,5 до 5 тыс. кв. м, пропускная способность - вдвое, до 200 пассажиров в час.

Инвестором проекта выступило ООО "Международный аэропорт Чебоксары" (МАЧ), входящее в группу компаний "Аэрофьюэлз". Общий объем инвестиций, начиная с 2021 года, составил 1,1 млрд руб., сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В рамках третьего этапа запланирована реконструкция зала прилета: будет укреплен фундамент, несущие конструкции, проведены отделочные работы и установлена автоматическая лента выдачи багажа.

В 2023 году чебоксарский аэропорт обслужил 508 тыс. пассажиров. По словам гендиректора МАЧ Руслана Минаева, в ближайшие три года эта цифра может вырасти до 700-800 тыс.

Старое здание аэровокзала было открыто в 1963 году.