В аэропорту Ставрополя открыли новый терминал

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Ставрополя открылся в воскресенье.

Церемонию открытия с участием президента РФ Владимира Путина транслировал телеканал "Россия 24". В ней также приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и генеральный директор аэропорта Виктор Соловьев.

"На сегодняшний день старый терминал аэропорта города Ставрополь перевез уже 580 тыс. пассажиров. Понятно, что возникла необходимость реализации нового терминала, потому что пассажирский поток растет темпами как минимум 15% в году. (...) Мы получили полмиллиарда рублей (на строительство терминала - ИФ) от "Кавказ РФ" всего лишь под 3%, что позволило нам в срок завершить аэропорт", - сказал Владимиров в ходе доклада главе государства.

Он отметил, что в следующем году в регионе откроется еще один терминал - в аэропорту Минеральных Вод (входит в холдинг "Новапорт"). Инвестиции в его создание достигли 17 млрд рублей.

Терминал аэропорта Ставрополя представляет собой двухэтажное здание площадью 6 тыс. кв. м. Он оборудован двумя телетрапами. Стоимость возведения и оборудования аэровокзала составила 3,4 млрд руб., инвестором выступил оператор аэропорта - компания "Новапорт". Строительство терминала началось в 2022 году на фоне роста пассажиропотока ставропольского аэропорта. В 2023 году показатель составил 550 тыс. человек, что на 5% больше, чем годом ранее. За 10 месяцев этого года перевозки выросли на 8%, до 511 тыс. пассажиров. С появлением нового терминала пропускная способность аэропорта увеличилась с 300 до 400 пассажиров в час - ежегодно он сможет обслуживать до 580 тыс. пассажиров.

По словам гендиректора аэропорта, который также выступил с докладом перед запуском терминала, в настоящее время президент уже подписал поручение по дальнейшему развитию аэропортовой инфраструктуры.

"Надеемся, что мы с 2025 года приступим к реализации этого проекта. Проектно-документация готова. Положительная дополнительная госэкспертиза также готова. И реализация второй части развития аэропорта Ставрополя сделает этот объект важным в транспортной инфраструктуре России", - сказал Соловьев.

Старое здание аэровокзала было открыто в 1963 году, за период эксплуатации оно ни разу не подвергалось реконструкции. С открытием нового терминала старый также будет реконструирован, в перспективе он будет обслуживать международные линии, говорил ранее Владимиров.

В рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" в период 2025-2029 годы также рассматривается вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта. По данным краевых властей, это позволит довести пассажиропоток аэропорта до 1 млн человек в год. Реализация такого проекта (проведение реконструкции ВВП и прочей аэродромной инфраструктуры) оценивается более чем в 5,7 млрд рублей.