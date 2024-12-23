На побережье Черного моря после разлива мазута нашли уже десять мертвых дельфинов

Волонтеры во время сбора разлитого мазута Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Под Новороссийском на берегу Черного моря после разлива мазута нашли восемь мертвых дельфинов, сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа".

"В Новороссийске, в Алексино (окраина города, пляж, 60-70 км от Анапы) сегодня были обнаружены очевидцами восемь свежих тел азовок (черноморская морская свинья, азовский дельфин - ИФ): шесть - на берегу, два - в воде без внешних видимых следов мазута. (...) Причинами могут быть - острая интоксикация (парами мазута, отравленной рыбой/водой), острая инфекция, внутренние травмы/контузии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 23 декабря в станице Благовещенской нашли еще одну азовку, она погибла за несколько дней до того. При осмотре у нее нашли фрагменты мазута на теле и небольшой фрагмент мазута в дыхале.

"Всего с 15 декабря 2024 года (с момента ЧС) по 22 декабря зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых мог стать разлив мазута", - добавили в центре "Дельфа".

После разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье был зафиксирован массовый выброс дельфинов. "Выброс считается массовым при условии, когда минимум двое китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация", - говорится в пресс-релизе.

О первом мертвом дельфине, найденном после разлива мазута, волонтеры сообщили 18 декабря. Это была молодая азовка.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Загрязнение мазутом пляжей близ Анапы растянулось до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Вечером 21 декабря в Темрюкском районе Краснодарского края, а также на центральном пляже Анапы были зафиксированы вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров.