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Пляжи Черноморского побережья планируют очистить от мазута до февраля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Убрать с пляжей Черноморского побережья нефтепродукты после крушения танкеров в Керченском поливе планируется до 1 февраля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня мы должны сделать все, чтобы максимум до 1 марта убрать мазут с пляжей. Но мы планируем это сделать до 1 февраля, (...) чтобы в случае (повышения - ИФ) температуры нефтепродукты не просочились вниз (в грунт - ИФ) и нам потом не пришлось делать работы в три раза больше", - сказал Кондратьев.

Ранее он сообщал, что все пляжи Азово-Черноморского побережья, загрязненные нефтепродуктами после крушений танкеров с мазутом, будут очищены к началу курортного сезона.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Утром 23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров может увеличиться до 200 тысяч тонн.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Вениамин Кондратьев Черноморское побережье Керченский пролив Краснодарский край
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