Отдельная встреча Путина с Пашиняном в Петербурге не планируется

В Кремле сказали, что они смогут пообщаться на полях мероприятия

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге, где 26 декабря пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, отдельной встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не планируется, но возможность пообщаться у них будет, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Отдельно не планируется, но у них будет возможность при необходимости поговорить "на полях", - ответил он на вопрос журналистов.

О проведении саммита ЕАЭС ранее попросила председательствующая в ЕАЭС Армения. Пашинян тогда сказал, что счел проведение саммита ЕАЭС в республике нецелесообразным, поскольку "не все члены Высшего Евразийского экономического совета желательны в Армении".