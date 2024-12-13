В Кремле сообщили, что встреча Путина и Пашиняна в Москве не планируется

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, прибывшего в Москву на заседание Евразийского межправительственного совета не планируется, но армянского лидера ждут в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня отдельной встречи (Путина и Пашиняна в Москве - ИФ) не планируется. Там идет работа по премьерской программе", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

Представитель Кремля при этом отметил, что армянского лидера ждут в Санкт-Петербурге.

"Президент (Путин) приглашал господина Пашиняна и ждет его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге на традиционную встречу, которая, конечно, носит неформальный характер, но в то же время там будет и СНГ, и ЕврАзЭС, повестка дня достаточно содержательная", - сказал Песков.