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Пашинян считает нецелесообразным проведение саммита ЕАЭС в Армении

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что посчитал проведение саммита ЕАЭС в республике нецелесообразным.

"Лично я посчитал нецелесообразным проведение мероприятия (саммит ЕАЭС - ИФ) в Республике Армения. Могу сказать почему. Потому что, к сожалению, и я об этом говорил публично, не все члены Высшего Евразийского экономического совета желательны в Армении", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении на российской территории - в Санкт-Петербурге - 25 декабря.

На вопрос депутата, связано ли данное решение с принятием Арменией Римского статута, Пашинян заявил: "Когда мы ратифицировали Римский статут, то были в коммуникации с нашими коллегами в России. И мы им привели наш пример с США. А с США мы имеем двустороннее соглашение, которое подчеркивает некоторые особенности наших отношений в рамках Римского статута. Те же механизмы мы предложили Российской Федерации, но Россия по каким-то причинам не дала своего согласия".

ЕАЭС Армения Никол Пашинян
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