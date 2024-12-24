Поиск

Попова поручила усилить меры по дезинфекции в местах массового пребывания людей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным ведомствам в преддверии новогодних праздников усилить меры по дезинфекции мест массового пребывания людей.

"Особое внимание уделить обеззараживанию воздуха в закрытых помещениях", - сказала Попова, слова которой привели в ведомстве.

В пресс-службе Роспотребнадзора также уточнили, что глава ведомства поручила руководителям органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья во взаимодействии с территориальными органами ведомства усилить информационную работу с населением по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 и других вирусных заболеваний. Также она обратила особое внимание на необходимость мер по минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации.

Анна Попова Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Процедура банкротства экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева продлена до июня 2025 года

Первые спутники серии "Марафон-IoT" планируют запустить в 2025 году

МИД РФ заявил, что Россия не планирует закрывать границу с Эстонией

МИД РФ заявил, что Россия не планирует закрывать границу с Эстонией

Введение федерального режима ЧС из-за разлива мазута будет зависеть от рекомендаций специалистов

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Минэнерго России отстранило стороннего консультанта из-за фальшивого портфолио

Роспотребнадзор нашел отклонение от норм в морской воде на Кубани

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж гражданина США Спектора

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж гражданина США Спектора

Собственники аварийных танкеров с мазутом обязались поднять их и утилизировать

Собственники аварийных танкеров с мазутом обязались поднять их и утилизировать

Российский МИД подтвердил исчезновение двух россиян при крушении сухогруза Ursa Major

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии127 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2068 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });