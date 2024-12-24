Попова поручила усилить меры по дезинфекции в местах массового пребывания людей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным ведомствам в преддверии новогодних праздников усилить меры по дезинфекции мест массового пребывания людей.

"Особое внимание уделить обеззараживанию воздуха в закрытых помещениях", - сказала Попова, слова которой привели в ведомстве.

В пресс-службе Роспотребнадзора также уточнили, что глава ведомства поручила руководителям органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья во взаимодействии с территориальными органами ведомства усилить информационную работу с населением по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 и других вирусных заболеваний. Также она обратила особое внимание на необходимость мер по минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации.