Ограничения ввели на АЗС в Нижегородской области после атаки БПЛА

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти Нижегородской области вводят ряд ограничений для обеспечения наличия топлива на автозаправочных станциях после массированной атаки беспилотников на регион в воскресенье.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по решению регионального штаба для обеспечения стабильной работы АЗС, установлен лимит отпуска бензина до 40 литров на один автомобиль за одну заправку на автозаправочных станциях, расположенных на территории Нижегородской области.

"По дизелю ограничений нет", - отмечается в сообщении.

Также установлен запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости и усилен контроль за работой системы "чет-нечет" - продажей топлива по четным дням для автомобилей с государственными регистрационными номерами, начинающимися с цифр 0, 2, 4, 6, 8, и по нечетным дням - для автомобилей с государственными регистрационными номерами, начинающимися с цифр 1, 3, 5, 7, 9.

На АЗС, расположенных вблизи границ Нижегородской области, ограничен отпуск топлива для автомобилей с государственными регистрационными номерами других субъектов Российской Федерации. Такое решение принято впервые с целью обеспечить, в первую очередь, нужды региона.

Штаб также принял решение "временно ограничить вывоз топлива из хранилищ за пределы Нижегородской области, кроме как для нужд Минобороны РФ и служб быстрого реагирования", - говорится в пресс-релизе.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе в воскресенье отражается массированная атака БПЛА, уничтожено более сотни дронов. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что повреждено промпредприятие и объект коммунальной инфраструктуры.

Власти также сообщали, что после повреждения технологических объектов система снабжения региона топливом продолжает работать устойчиво, предпринимаются меры для обеспечения АЗС топливом.