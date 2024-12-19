Путин заявил, что у РФ нет предварительных условий для переговоров с Украиной

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились - я уже сто раз об этом сказал - в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году, но и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции в четверг.

Ранее в ходе пресс-конференции президент говорил, что Россия готова и к переговорам, и к компромиссам по урегулированию на Украине, но такая же готовность должна быть и у второй стороны.