Почти 440 тыс. человек в РФ заключили контракт на военную службу в 2024 году

Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Контракт на военную службу в 2024 году заключили почти 440 тыс. человек, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы обсудим ход отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе, ну и в известном смысле подведем итоги всей нашей работы, поэтому в совещании принимают участие не только субъекты Федерации Приволжского федерального округа и полномочный представитель, но и другие полномочные представители президента в округах", - сказал Медведев на совещании во время рабочей поездки в Приволжский ФО.

Он отметил: "По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов и всех субъектов Федерации".

Фрагмент с совещания был размещен на странице Медведева во "ВКонтакте".