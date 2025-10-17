Поиск

Медведев сообщил о поступлении в войска с начала года 336 тысяч контрактников

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В войска с начала 2025 года прибыли 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев , сообщил в ходе рабочей поездки в Астрахань зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Видео из поездки он опубликовал в Max .

"Ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно", - сказал он.

"В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев", - добавил Медведев.

Дмитрий Медведев СВО
