Путин вручил директору Эрмитажа орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече во вторник вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Указ о присвоении награды был подписан двумя неделями ранее, к 80-летию Пиотровского.

Руководитель музея награжден за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством".