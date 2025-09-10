Поиск

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил на новый пятилетний срок Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа, сообщает сайт правительства. Подписано соответствующее распоряжение.

В Эрмитаже Пиотровский работает с 1991 года. Вначале он был заместителем директора по научной работе, а с 1992-го занял должность директора музея.

Пиотровский - доктор исторических наук, академик Российской академии наук (РАН), член президиума РАН, действительный член Российской академии художеств. Он входит в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Генеральный директор Эрмитажа - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", он также награждён орденом Александра Невского и орденом Дружбы.

В 2003 году Пиотровский награждён президентской премией в области литературы и искусства, а в 2017 году - государственной премией Российской Федерации в области литературы и искусства.

