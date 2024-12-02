Директор Эрмитажа Пиотровский сообщил, что "готовится к смене караула"

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на традиционной интернет-встрече сообщил, что "готовится к смене караула".

"Есть замечательный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Глен Лаури. Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня готовится смена караула", - сказал Пиотровский.

Отвечая на вопрос, является ли он реформатором или хранителем традиций, директор подчеркнул, что он продолжает те традиции, которые в музее заложили предыдущие управленцы.

Отвечая на вопрос, является ли он реформатором или хранителем традиций, директор подчеркнул, что он продолжает те традиции, которые в музее заложили предыдущие управленцы.

Пиотровский возглавил Эрмитаж в 1992 году после смерти отца. 9 декабря 2024 года Пиотровскому исполняется 80 лет.