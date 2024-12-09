Эрмитаж принял в 2024 году 3,2 млн посетителей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Эрмитаж принял в 2024 году 3,2 миллиона посетителей, сообщил директор музея Михаил Пиотровский в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в настоящее время у Эрмитажа две большие угрозы - бюрократизация и коммерция.

"У нас сейчас идет четырехмесячная проверка, которая устанавливает, по правилам ли работает музей. Кажется, что по правилам - это то, как надо, но правила - это результат вторжения искусственного интеллекта, это примитивные вещи, которые можно выразить в цифрах. Бюрократия пытается задавить музейную автономию, но культурный суверенитет надо защищать", - сказал Пиотровский.

"Во время большого поворота корабля, а сейчас мы на таком повороте, на него пытаются залезть пираты. Вот пираты, то есть вторая угроза, - это коммерция. Стремление заработать побольше денег. Есть иллюзия: если тут такие потоки людей, надо на этом заработать. Это опасно для музея, это может привести к раздроблению музея, его морального климата внутри. Если убрать традиции, музей весь рассыплется", - добавил глава Эрмитажа.

Он рассказал, что у него есть две любимые выставки, "которые очень трудно было сделать и которые мечтал сделать".

"Это Пьеро делла Франческа. Блестящая выставка, на ней были редкие вещи, которых несколько в мире, и их никто не дает. Вторая выставка современного искусства - Ансельма Кифера. Я очень люблю Кифера. Событие получилось очень эрмитажным. Кифер посвятил его Хлебникову, написал 40 картин, посвященных поэту, и все они были про революцию. Сложилось такое общее ощущение революционного Петрограда", - поделился Пиотровский.

В понедельник Михаилу Пиотровскому исполняется 80 лет.