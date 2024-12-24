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На Кубани после разлива мазута погибли 210 птиц

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - После разлива мазута на Черноморском побережье Краснодарского края волонтеры спасли 1057 птиц, погибли в зоне ЧС 210 птиц, сообщил оперштаб региона.

Из спасенных птиц 947 переданы в реабилитационные центры и зоопарки.

В поселке Витязево сейчас работают два специальных пункта по спасению птиц. В одном их лечат, в другом - отмывают от мазута крахмалом и моющими средствами.

Ранее сообщалось, что в зоне ЧС на берегу нашли 18 мертвых дельфинов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один человек погиб, остальных спасли. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км, наблюдаются повторные выбросы мазута на берег.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Витязево Краснодарский край Кубань Керченский пролив
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