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Эксперт оценил ущерб от пожара в ТЦ "Алания Молл" в пределах 400 млн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Ущерб от пожара в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе может составить от 80 до 400 млн рублей, сказал "Интерфаксу" вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

Пожар в торговом центре начался около 9 утра. Один человек погиб, несколько пострадали. Площадь возгорания составляла около 800 кв.м, его потушили за час.

Люлин объяснил, что возможный ущерб зданию можно оценить не только по площади пожара, но и по необходимости восстановления работоспособности инженерных систем, проверки несущей способности, огнестойкости строительных конструкций, которые подверглись нагреву, их усиления по результатам. Кроме того, необходимо будет очистить помещения от гари, копоти. В зависимости от этих факторов и будет определен ущерб.

В управлении СК по Северной Осетии сообщили, что причиной пожара в торговом центре мог стать взрыв газовоздушной смеси. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что здание не было газифицировано.

"Однозначно это был взрыв, а вот о причинах взрыва, мы узнаем позже, но то, что здание не газифицировано не значит, что там не могло быть газовых баллонов. Их используют для приготовления еды и место начала пожара тоже говорит о том, что это мог быть взрыв газа", - добавил Люлин.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что бытовой газ сдетонировал на четвертом этаже торгового центра, когда сотрудники готовили магазины к открытию.

"То, как быстро огонь распространился и какую площадь он занял, говорит о том, что будут однозначно проверять работоспособность систем автоматического пожаротушения", - подчеркнул Люлин.

Владикавказ Сергей Меняйло Павел Люлин Северная Осетия СТЦ Алания Молл
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