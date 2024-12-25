Меняйло объяснил взрыв и пожар в ТЦ Владикавказа падением обломков БПЛА

Фото: Кирилл Чеходаров/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Падение обломков сбитого беспилотника вызвало взрыв и пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, сообщил в среду глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"По данным министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28 по московскому времени, - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он добавил, что взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата.

"Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне (...). По данным министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа", - написал глава республики.

Ранее сообщалось, что в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание. Один человек погиб, несколько пострадали.

Площадь возгорания составляла около 800 квадратных метров, пожар полностью ликвидирован. На месте ЧП развернут оперштаб, работают экстренные службы.