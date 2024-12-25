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Меняйло объяснил взрыв и пожар в ТЦ Владикавказа падением обломков БПЛА

Меняйло объяснил взрыв и пожар в ТЦ Владикавказа падением обломков БПЛА
Фото: Кирилл Чеходаров/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Падение обломков сбитого беспилотника вызвало взрыв и пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, сообщил в среду глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"По данным министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28 по московскому времени, - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он добавил, что взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата.

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"Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне (...). По данным министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа", - написал глава республики.

Ранее сообщалось, что в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание. Один человек погиб, несколько пострадали.

Площадь возгорания составляла около 800 квадратных метров, пожар полностью ликвидирован. На месте ЧП развернут оперштаб, работают экстренные службы.

Северная Осетия Сергей Меняйло Владикавказ
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