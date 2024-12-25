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Курская АЭС сообщила о штатной работе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба атомной станции.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об обстреле Льгова, который находится в 29 км от Курчатова, где располагается атомная станция.

На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации".

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Александр Хинштейн Курская АЭС Льгов Курчатов Курская область
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