Гуманитарная поставка электроэнергии из РФ в Абхазию продлится до конца февраля

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия будет осуществлять гуманитарные поставки электричества в Абхазию до конца февраля 2025 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, Россия в ответ на официальное обращение и.о. президента Абхазии приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию с 23 декабря до конца февраля 2025 года", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, такое решение было принято с учетом кризисной ситуации в энергетической сфере республики, спровоцированной, в том числе, изношенностью местных сетей и неконтролируемым майнингом криптовалют.