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В Абхазии после 1 января будет новый график отключения электричества

В Абхазии после 1 января будет новый график отключения электричества
Фото: Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Абхазии могут изменить график отключения электричества после новогодних праздников в связи с возможной нехваткой энергии, заявил и. о. вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба в среду.

На заседании штаба по энергетической безопасности, созданного при правительстве республики, он отметил, что "социальный переток из России Абхазия получила раньше времени, поскольку гуманитарные поставки электроэнергии планировались только в 2025 году, все лимиты за 2024 год Абхазия уже исчерпала минувшей весной".

"В случае, если мы не добьемся сокращения потребления, тот объем электроэнергии, который мы планируем получить по перетоку, закончится через полтора или два месяца, а планировалось, что его хватит на весь первый квартал", - сказал он.

По словам Нанбы, 31 декабря и 1 января веерных отключений точно не будет. А потом на основе анализа абхазской энергетической компании "Черноморэнерго" будет подготовлен новый график, который будет зависеть от объема потребления и прогноза по притоку воды в водохранилище ИнгурГЭС.

Гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия в свою очередь сообщил, что суточное потребление электроэнергии в Абхазии в настоящее время составляет 7,7 млн кВт/ч.

"Это чуть меньше, чем было в предыдущие периоды. Сокращение связано с потеплением и с тем, что многие майнинг-фермы перестали работать. Есть большая вероятность, что с налаживанием энергообеспечения люди вновь начнут включать аппараты. Соблазн большой, курс биткоина высокий. Поэтому надо усиленно продолжать борьбу с майнингом", - отметил Джинджолия.

Нанба сообщил, что 510 аппаратов для майнинга криптовалют было выявлено и изъято в республике с 3 по 23 декабря. По его словам, нынешнее законодательство не предусматривает уничтожение изъятых аппаратов, "поэтому государство должно разработать нормативные документы, позволяющие утилизацию оборудования для добычи криптовалюты".

И.о министра финансов Владимир Делба отметил, что гуманитарная электроэнергия, которую получила республика, не бесплатна для потребителей.

"Для Абхазии электроэнергия гуманитарная, но ее потребители должны платить по существующим тарифам, чтобы получаемые средства направлялись и дальше на восстановление энергосистемы", - сказал он.

23 декабря по просьбе абхазской стороны Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию.

Абхазия Черноморэнерго
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