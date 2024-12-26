Поиск

В Абхазии продлили ограничения на майнинг до конца 2026 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Абхазии продлило ограничения на ввоз в республику и использование оборудования для майнинга криптовалют на два года. Запрет будет действовать до конца декабря 2026 года.

"Этими решением мы продлеваем срок ограничения незаконного потребления электроэнергии и ввоз в Абхазию товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют", - сказал и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

Постановление "О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Абхазию товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют" впервые было принято 8 декабря 2020 года и затем неоднократно продлевалось.

Майнинг запретили из-за энергодефицита и изношенности энергетической инфраструктуры. В осенне-зимний период в республике вынуждены вводить график веерных отключений электричества.

Власти заявляют о необходимости усилить борьбу с подпольной добычей криптовалют и привлекают для выявления майнеров сотрудников милиции, Службы госбезопасности, энергетиков и интернет-провайдеров.

Накануне и.о. президента республики Бадра Гунба на совещании по энергетической безопасности поручил главе министерства внутренних дел создать специальное подразделение по борьбе с майнингом.

16 декабря парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект о запрете майнинга и внес изменения в уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за добычу криптовалюты и ввоз в страну оборудования для ее добычи.

В соответствии с этим законопроектом, перемещение через таможенную границу Абхазии устройств для добычи криптовалют, а также присоединение к электрическим сетям и потребление электроэнергии в большом объеме - более 30 кВт/ ч - для осуществления майнинга наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет с конфискацией оборудования.

Наличие до пяти устройств для добычи криптовалют влечет за собой наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей и конфискацию оборудования, за наличие более пяти единиц - в размере 20 тысяч рублей за каждое устройство и конфискацию оборудования.

Абхазия Джансух Нанб Бадр Гунб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС усилит санкции против российского танкерного флота после повреждения кабелей на Балтике

Операция США и союзников против хуситов

Из-за ударов ВВС Израиля по аэропорту в Сане глава ВОЗ не смог покинуть Йемен

Mastercard отметила рост розничных продаж в США перед праздниками на 3,8%

Авиакатастрофа в Актау

В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения

В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов176 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау46 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5601 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });