В Абхазии продлили ограничения на майнинг до конца 2026 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Абхазии продлило ограничения на ввоз в республику и использование оборудования для майнинга криптовалют на два года. Запрет будет действовать до конца декабря 2026 года.

"Этими решением мы продлеваем срок ограничения незаконного потребления электроэнергии и ввоз в Абхазию товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют", - сказал и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

Постановление "О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Абхазию товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют" впервые было принято 8 декабря 2020 года и затем неоднократно продлевалось.

Майнинг запретили из-за энергодефицита и изношенности энергетической инфраструктуры. В осенне-зимний период в республике вынуждены вводить график веерных отключений электричества.

Власти заявляют о необходимости усилить борьбу с подпольной добычей криптовалют и привлекают для выявления майнеров сотрудников милиции, Службы госбезопасности, энергетиков и интернет-провайдеров.

Накануне и.о. президента республики Бадра Гунба на совещании по энергетической безопасности поручил главе министерства внутренних дел создать специальное подразделение по борьбе с майнингом.

16 декабря парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект о запрете майнинга и внес изменения в уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за добычу криптовалюты и ввоз в страну оборудования для ее добычи.

В соответствии с этим законопроектом, перемещение через таможенную границу Абхазии устройств для добычи криптовалют, а также присоединение к электрическим сетям и потребление электроэнергии в большом объеме - более 30 кВт/ ч - для осуществления майнинга наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет с конфискацией оборудования.

Наличие до пяти устройств для добычи криптовалют влечет за собой наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей и конфискацию оборудования, за наличие более пяти единиц - в размере 20 тысяч рублей за каждое устройство и конфискацию оборудования.