Пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян доставили в Подмосковье

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Девять россиян, пострадавшие при крушении пассажирского самолета в казахстанском Актау, в сопровождении медиков МЧС доставлены на родину приземлились в подмосковном аэропорту, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Спецборт МЧС России с гражданами, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, приземлился в аэропорту Жуковский", - говорится в сообщении.

В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау, куда он был перенаправлен из-за погодных условий. Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Этим рейсом летели 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии.