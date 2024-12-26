Выживших в авиакатастрофе россиян борт МЧС вывез из Актау на родину

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Восемь находившихся в больнице Актау в Казахстане россиян, выживших при крушении самолета накануне, вылетели бортом МЧС РФ на родину, сообщили в областном управлении здравоохранения.

"Сегодня утром в 8:30 борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС Российской Федерации эвакуировал граждан РФ", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Всего в областную многопрофильную больницу в Актау после крушения самолета было доставлено 27 пострадавших.

"Из поступивших 27 пациентов 15 граждане - Азербайджана, восемь - Российской Федерации, твое - Кыргызской республики, у одной личность не установлена", - отметили в управлении.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок 1-2 степени). Из 11 пациентов, находившихся в отделении реанимации, в стабильно тяжелом состоянии трое больных, семеро - в тяжелом состоянии и одна пациентка в крайне тяжелом, нестабильном состоянии.

В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау, куда он был перенаправлен из-за погодных условий. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, трое - Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек.