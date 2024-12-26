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Состояние трех пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян крайне тяжелое

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Трое россиян, пострадавших в результате крушения самолета вблизи казахстанского города Актау, находятся в крайне тяжелом состоянии, одна пациентка - в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"По результатам осмотров и обследований, проведенных специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, состояние троих пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, - в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам в четверг.

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По поручению президента России Владимира Путина и при содействии МИД по результатам консилиума было принято решение об эвакуации пострадавших россиян спецбортом МЧС для лечения в стационарах ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава России, а также в медучреждение департамента здравоохранения Москвы.

В полете пациентов сопровождает мультидисциплинарная бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалисты МЧС, добавил Кузнецов.

Накануне самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау, куда он был перенаправлен из-за погодных условий. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Крушение самолета в Казахстане

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Минздрав РФ Казахстан Актау
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