DIY-ритейлер "Петрович" увеличил годовую выручку на 17%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сеть строительных торговых центров "Петрович" (ГК "Петрович") в 2024 году увеличила выручку на 17% - до 181 млрд рублей с учетом НДС, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ритейлера.

Доля дистанционных продаж в оптовом и розничном каналах составила 50%. В течение 2024 года "Петрович" совершил 3,6 млн доставок строительных материалов.

Основными клиентами компании остаются розничные покупатели (B2C), прорабы и корпоративные клиенты (B2B). Доля продаж корпоративным клиентам в структуре выручки достигла 45%.

Строительный ТД "Петрович" основан в 1995 году и специализируется на торговле стройматериалами. Компании принадлежит сеть из 21 торгово-строительных центров в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (в том числе в Петербурге и Москве), 22 мини-магазина, площадки по производству металлоконструкций и сухих строительных смесей.